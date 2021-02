Piazzale Italia si trasforma in un ring: rissa tra ragazze, urla e tifo da stadio

Non solo assembramenti in piazzale Italia. In piena pandemia, uno dei luoghi maggiormente frequentati nelle ore serali dai ragazzi, si è trasformato in un ring,

E' diventato virale il video di una scazzottata tra ragazzine, con tanto di urla e tifo da stadio da parte dei presenti. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per via dell'intervento di un ragazzo che ha sedato la rissa.

Sul gong, a combattimento ormai terminato, si vede una ragazzina avvicinarsi e tirare un calcio alla schiena di una delle due litiganti.

"Credo che questo scempio debba girare per vedere la generazione come sia peggiorata, le mamme vedere i propri figli comportarsi da animali e che nel 2021 ancora non ci sia la solidarietà tra le donne ma solo odio e invidia"