Discarica a cielo aperto davanti a un'associazione: "Siamo allo stremo"

Gentilissima redazione, vi scrivo per conto dell'associazione di promozione sociale Jaco Aps, una realtà della nostra città da anni impegnata per l'inclusione di giovani a svantaggio sociale, attraverso diverse attività soprattutto legate alla musica. Tra le varie attività abbiamo realizzato la prima orchestra sociale in città, vincendo diversi premi ma soprattutto diventando punto di riferimento per diverse famiglie.

Dal mese di ottobre 2023, abbiamo dovuto cambiare sede e attualmente ci troviamo in Via del feudo d'Ascoli 14 e da allora sono iniziate le nostre segnalazioni alla'Amiu Foggia, per la delocalizzazione di tre cassonetti stradali posizionati proprio a ridosso dell'ingresso dell'associazione.

La situazione ad oggi non è cambiata di una virgola. Anzi è sempre peggio, perché ad essa si aggiunge la inciviltà di alcuni cittadini, per cui questo posto è una discarica a cielo aperto. Siamo allo stremo!

Accogliamo famiglie e minori con diverse problematiche e a meno di un metro di distanza c'è una situazione a dir poco imbarazzante, tra rifiuti organici lanciati a terra e ingombranti di ogni tipo. Abbiamo deciso di inviarvi questa segnalazione con foto, sperando che le nostre email formali, pec e telefonate, possano attraverso voi, ottenere un riscontro da parte dell'ente competente.

Grazie di cuore. Un caro saluto. Il presidente Maestro Pucci Chiappinelli.