Fate qualcosa per questo tratto di costa

Salve Foggiatoday, vi invio questo video che ho girato il 25 luglio nella speranza che possiate sollevare il problema. Sono già diversi anni che frequento questo tratto di costa perché, oltre ad essere un posto raggiungibile da Foggia in poco più di una mezz'ora ( attraverso l'autostrada), è un luogo poco frequentato e per questo è perfetto per mio figlio che è autistico e ha un importante forma di iperacusia.

Da diversi anni in tanti ci aspettiamo che qualcosa cambi ma la spiaggia e il bosco attraverso il quale ci si arriva si stanno trasformando sempre di più in una vera discarica. Il pericolo di incendi in questa zona è altissimo perché c è un sottobosco pieno di rifiuti urbani altamente infiammabili, un vero peccato vista la bellezza del mare in questo punto.