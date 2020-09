Il racconto choc di Stefania, pestata a sangue per una mascherina: "Ho avuto paura di morire"

"Sono viva per miracolo". Stefania Buonpensiero, con i segni di una violenza gratuita e meschina ancora sul volto e nell'animo, ne è convinta. La donna è stata aggredita alcuni giorni fa, negli uffici della Cgil di Foggia, da un uomo redarguito perchè non indossava la mascherina.

In una intervista a 'Mattino Cinque', la donna ha ripercorso gli attimi di terrore vissuti quella mattina. Ricorda il primo pugno "in pieno naso" che l'ha fatta cadere a terra; poi i colpi che l'hanno raggiunta mentre era a terra e gli sputi ("in questo periodo, un'arma a tutti gli effetti"). "Ero in un lago di sangue - racconta scossa la donna - ho avuto tanta paura. Se non fosse stato per la guardia giurata intervenuta, forse non sarei stata qui".

L'aggressione le ha provocato un trauma cranico, la rottura del setto nasale e diverse ferite lacero contuse alla regione frontale, oltre che da escoriazioni multiple. Prognosi formulata dai medici del Policlinico Riuniti per 30 giorni. L'aggressore, un 36enne del Mali, è stato arrestato dai carabinieri. E' in carcere.

"Con quella rabbia avrebbe potuto fare di tutto. E se avesse avuto altro in mano?" si chiede Stefania, che è ora costretta a convivere con un sentimento nuovo: "La paura non si racconta, non si spiega. Dimenticare sarà difficile. Spero solo che la giustizia faccia il giusto decorso. Queste cose non devono accadere a nessuno".