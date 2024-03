Attimi di tensione al Quartiere Ferrovia: Polizia locale circondata durante un sequestro di merce contraffatta

Nel quartiere ferrovia la situazione diventa sempre più insostenibile. Questo pomeriggio, intorno alle 17, due pattuglie della Polizia locale sono intervenute in via Podgora per i consueti controlli e sequestri di oggetti contraffatti in vendita, spesso sul marciapiede. Dopo il primo sequestro, gli agenti sono intervenuti in un secondo posto dove erano stipati altri capi contraffatti.

Nell'avvicinarsi, gli agenti ai sono visti circondati da un gruppo di africani cercando di impedire loro di procedere al sequestro.

È stato necessario chiamare la Polizia di Stato che, prontamente intervenuta, è riuscita a far disperdere il gruppo di facinorosi aiutando i colleghi della Locale.