"Qui si ha paura anche di uscire"

Salve Foggiatoday, sono anni che la situazione nella zona dell’Immacolata è insostenibile. Accade di tutto e di più: dal vandalismo alle molteplici azioni illegali sotto gli occhi di tutti. Sono anni che i carabinieri vengono contattati, ma al loro arrivo scappano. Penso sia la zona più degradata della città, in cui si ha paura anche ad uscire o a non uscire in compagnia a qualsiasi ora. La notte non si dorme perché si urla di continuo, ci sono macchine che hanno perpetuamente la musica a palla o appostate lì.

Non si può camminare tranquilli perché passano auto ad alta velocità sgommando a tutte le ore. Due poveri signori vengono perpetuamente disturbati da bambini, adolescenti ed adulti, disturbati nel senso che continuano a lanciare mattoni e pietre alle loro finestre. I mattoni dei lavori in corso vengono costantemente rotti e spaccati a terra o lanciati nel campetto per divertimento. Moto e auto si introducono nella piazzola dove non dovrebbero stare, dove c’è il parco giochi.

L’altalena per disabili è stata distrutta pochi giorni dopo l’installazione, la corda dove un bimbo si sarebbe potuto aggrappare per dondolarsi da solo è stata rotta.

Bottiglie di vetro rotte ovunque. Accendono il fuoco in tutto il parco, accendono i cestini, qualsiasi cosa. qui non se ne può davvero più, mi sorprende che non sia già accaduto un qualcosa di tragico, ma la possibilità che accada a breve è molto alta. Ho riportato solo alcuni esempi, i più ‘legali’.

Quindi lascio spazio all’immaginazione delle cose più gravi che avvengono e che tutti sanno, qualcuno per favore faccia qualcosa. Non so se è possibile una pattuglia fissa o qualcos’altro, ma davvero basta.