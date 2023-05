Auto sfrecciano sulla pista ciclabile: "Per passare hanno buttato giù dei paletti"

Passano tutti tranne le biciclette, sfrecciano anche ad alta velocità con il rischio di investire i ciclisti. Succede sulla pista ciclabile di via Capitanata all'incrocio con via Petrucci nelle vicinanze della chiesa Sant'Alfonso de Liguori. Qualcuno avrebbe finanche sradicato dei paletti in ferro per poter passare con le auto. "Noi del rione siamo stanchi". Le uniche auto autorizzate sono quelle che devono rientrare nei box: "Speriamo si muova qualcosa"