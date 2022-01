Il grande amore di Giuseppe e Florence, il parto trigemellare e le campane a festa in paese: benvenuti Michele, Anthony e Lucia!

Dopo circa un mese di ricovero, i tre bambini - Michele, Anthony e Lucia - sono pronti a tornare a casa con papà Giuseppe, commerciante, e mamma Florence, ex assistente di volo di Toronto trasferitasi nel Foggiano per amore

Da oggi, Casalvecchio di Puglia, paesino di 1.700 anime sul Subappennino Dauno, ha 3 nuovi abitanti: Michele, Anthony e Lucia. Sono tre gemellini nati il 21 dicembre scorso, a 32 settimane di gestazione, e che oggi, dopo quasi un mese di ricovero per le cure e gli accertamenti del caso, sono pronti a tornare a casa.

Alla nascita due di loro pesavano meno di un chilo e mezzo, il terzo 1.950 grammi. "Oggi i piccoli stanno bene, hanno avuto necessità di assistenza respiratoria alla nascita, ed hanno risposto alle terapie", ha spiegato Antonio Mondelli, medico responsabile dell’Unità di Neonatologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. "Sono stati monitorati, sottoposti a fototerapia, accuditi e nutriti sia con latte materno sia con il latte donato dalle altre mamme e bancato in ospedale. Un parto trigemino è un evento piuttosto raro – ha concluso il neonatologo –, Florence e Giuseppe saranno due ottimi genitori e siamo felici che questi tre piccoli vadano a vivere a Casalvecchio di Puglia, in un piccolo paesino di 1.700 abitanti del Subappenino Dauno".

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono presi cura dei nostri piccoli nell’Unità di Ostetrica e Ginecologia di San Giovanni Rotondo”, hanno sottolineato papà Giuseppe e mamma Florence, rispettivamente commerciante ed ex assistente di volo di Toronto, Canada. “Un ringraziamento particolare è doveroso rivolgerlo anche al direttore di Ginecologia di Casa Sollievo, Natale Sciannamè, e al ginecologo Lorenzo Vasciaveo, dell’Ostetricia e Ginecologia Universitaria dell’Ospedali Riuniti di Foggia, che in tandem ci hanno assistito in un periodo difficile della gravidanza. L’ultimo ringraziamento va a medici, infermiere e puericultrici della Neonatologia che per parecchi giorni si sono presi cura dei nostri piccoli con tanto amore. Non ci dimenticheremo mai di tutti voi, vi porteremo sempre nel cuore”.

“Sono davvero grata a Dio per avermi donato questi splendidi bambini: Michele, Anthony e Lucia e adesso posso dire che sono una mamma e quando li vedo sono piena di emozioni. Ho tre bambini, ora posso vederli, posso toccarli e sono figli miei. Non ci sono per parole per descrivere quanto io sia grata e fortunata di essere mamma”, aggiunge Florence che attualmente insegna inglese e che per amore si è trasferita sui Monti Dauni. “Tra Toronto e Casalvecchio ci sono tante differenze: Toronto è una grande città in cui tutto è portata di mano; Casalvecchio è una piccola cittadina, ma è ricca di vita, di buon cibo, di aria pulita e di brava gente”.

“Ci siamo incontrati in vacanza ai Caraibi ed è stato un colpo di fulmine”, aggiunge papà Giuseppe, prontissimo a cimentarsi con pappe e cambio pannolini. “Non ho dovuto convincere Florence a venire a vivere a Casalvecchio di Puglia, è stata una sua scelta e l’ha fatto per amore”. La comunità, intanto, ha partecipato alla gioia di questa nuova famiglia: “In paese sono tutti felici per noi. Anche il parroco, quando sono nati i bambini, ha suonato le campane del paese. Una notizia così, di un parto gemellare così importante, non si verificava da 30 anni” | IL VIDEO

Copyright 2022 Citynews