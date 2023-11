Tre panchine rosse per ricordare le vittime di violenza

Tre panchine rosse per ricordare, ogni giorno dell'anno, le donne che hanno taciuto e sono morte per mano dell'uomo che diceva di amarle. Ma anche per tutte quelle donne che, ancora oggi, non hanno il coraggio di denunciare

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Foggia ha voluto dare il proprio contributo con diverse manifestazioni di sensibilizzazione.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha voluto inaugurare tre panchine rosse in diverse parti della città. La prima in via Silvio Pellico, nei giardini che affacciano su viale Ofanto. Alla cerimonia era presente anche Matteo Morlino, papà di Carmela uccisa barbaramente davanti al figlio da un marito geloso, possessivo e violento il 12 marzo del 2015 con 15 coltellate. Altre due panchine rosse sono state inaugurate in via Protano e al Comando della polizia locale.

Un modo per essere vicini a chi ha subito o subisce ancora violenze scambiate per sentimenti.

Un monito, la panchina rossa, per non dimenticare quanta violenza si è già consumata e quanto ancora se ne consumerà, sperando che, parlando con i bambini presenti, si possa intraprendere un percorso più civile e che non lasci conseguenze.