Pali e cavi pericolosi sui casolari di campagna. Sindaco alla Telecom: "Intervenite con urgenza"

Da mesi i tralicci della linea Telecom che costeggiano la Strada provinciale 35 per Marina di Lesina sono divelti. Pali e cavi pendono pericolosamente sui casolari di campagna. Oltre alla segnalazione del Comando di Polizia Locale, dall’ufficio tecnico del Comune di Lesina è partita una diffida, ma niente, la società non interviene. “È inaccettabile. A parte lo scempio e lo spettacolo indegno, questa è una grave situazione di pericolo”, afferma il sindaco Primiano Di Mauro, mostrando in un video girato oggi, durante l’ennesimo sopralluogo, i cavi appoggiati sulla recinzione di un fabbricato rurale. “Invito chi di dovere a provvedere con estrema urgenza”