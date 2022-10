Luci spente in via Matteotti e via Ciampoli: il Comune ancora non interviene, residenti preoccupati

Via Giacomo Matteotti · Centro - Piazza Giordano

Pali della luce non funzionanti e interi quartieri al buio da mesi. Non si arrestano le lamentele e le segnalazioni, molte delle quali non hanno ottenuto alcun riscontro.

Come nel caso della centralissima via Matteotti, dove i lampioni tra i civici 27 e 57 sono spenti da diverse settimane. Lo scorso 23 settembre alcuni residenti hanno protocollato una richeista urgente di intervento per i pali dell'illuminazione “sprovvisti di numero identificativo”.

Analogo problema si sta verificando da agosto in via Vito Ciampoli, a Rione Martucci, dove si segnalano ben quattro lampioni spenti. La richiesta di intervento, datata 13 settembre, inviata al Servizio Lavori pubblici del Comune, non ha ancora ottenuto alcun riscontro.