Sanitaservice, gli 'eroi' del Covid dimenticati dalla Regione. "Soldi stanziati ma non si sa come ripartirli"

Poca affluenza da parte dei dipendenti di Sanitaservice, l'incontro con l'azienda non ha prodotto alcun risultato: ora si aspetta l'incontro con il Prefetto il 24 marzo

Le promesse che tutto si sarebbe risolto il 31 gennaio, con i pagamenti dei premi per i lavoratori del 118 che hanno prestato la propria opera durante l'emergenza Covid sono andate disattese. I vari incontri con Asl e Sanitaservice sono stati pressoché inutili, l'ultimo stamattina. Ora si aspetta l'incontro con il Prefetto previsto per il 24 marzo prima di spostare la protesta sotto il palazzo della Regione Puglia per chiedere un incontro monotematico.