Omicidio Marasco, bambino di 7 anni telefona ai carabinieri e li ringrazia per l'arresto del presunto assassino: "Siete i miei angeli"

Ha chiamato il 112 insieme a suo padre, Giovanni, un bambino di soli 7 anni, per ringraziare i carabinieri per quanto fatto nelle indagini dell'omicidio della tabaccaia Franca Marasco, definendoli "i suoi angeli". Il carabiniere che ha risposto alla telefonata, inizialmente preso alla sprovvista, ha dimostrato gratitudine per quel ringraziamento particolare che non giunge spesso.

Così, questa mattina, a margine della conferenza stampa dei carabinieri, alla presenza del Procuratore Capo Ludovico Vaccaro, il piccolo Giovanni è diventato il protagonista, esprimendo il suo ringraziamento di persona ai diretti interessati e a tutti coloro che hanno permesso che questa vicenda, almeno per il momento, avesse un finale.

L'episodio non ha lasciato indifferente il Comandante Miulli, visibilmente commosso nel corso della conferenza stampa: "Trovo insopportabile che questa città venga ricordata solo per i fatti di sangue, per la sua criminalità efferata e venga dileggiata da personaggi che hanno notorietà che non restituiscono la corretta rappresentazione della realtà che è fatta soprattutto di persone per bene".