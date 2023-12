Portato in grotta il Gesù bambino appartenuto a San Pio. Boldi: "Molto devoto a lui"

Voluto e organizzato da Giuseppe Placentino, l'evento ricorda il presepe di Greccio dopo 800 anni. Una cinquantina di fedeli, in Valle della Monaca, al confine tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, hanno portato il Gesù bambino benedetto e appartenuto a Padre Pio, fino alla grotta dei Picone su un percorso di 600 metri in dislivello, all'interno della quale viene revocata la natività. L'edizione di quest'anno ha visto come ospite d'onore il comico Massimo Boldi che, come racconta ai nostri microfoni, è legato da tempo a Padre Pio, al quale ha chiesto anche delle grazie.