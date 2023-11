Foggiani senza casa sperano: partiti i lavori per la costruzione di 40 alloggi popolari che gestirà il Comune

Sono partiti questa mattina i lavori di demolizione dei locali che ospitavano l'ex istituto d'arte a via San Severo a favore della costruzione di 40 alloggi popolari gestiti direttamente dal Comune

Attraverso due diversi finanziamenti, uno regionale e uno nazionale, sono iniziati questa mattina i lavori di abbattimento dei locali un tempo destinati all'istituto d'arte di Foggia, propedeutici alla costruzione di alloggi popolari.

Un finanziamento Por pari a 2 milioni e 800 mila euro sarà destinato a sovvenzionare la realizzazione di 28 alloggi, mentre i fondi Pnrr pari a circa 1 milione e 700 mila euro daranno approviggioni economiche ad altri 12 alloggi. Un progetto sperimentale darà modo di gestire i 40 alloggi direttamente al Comune di Foggia.

"La progettazione per questi alloggi popolari proviene dalla precedente amministrazione. - ci tiene a precisare la sindaca Maria Aida Episcopo - Oggi iniziano i lavori per affrontare un problema importantissimo come quello dell'emergenza abitativa".

Raffaele Piemontese promette la massima rigidità sui tempi di consegna dei lavori. Previsti due anni che - sostiene il vice presidente della Regione Puglia - non dovranno essere superati assolutamente".