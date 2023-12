Incidente in viale I Maggio, perde il controllo dell'auto, si ribalta e abbatte un semaforo

Nel pomeriggio di oggi 6 dicembre, intorno alle 14 a Foggia, una donna a bordo di una MG, per cause da stabilire si è ribaltata colpendo un cassonetto dell'immondizia e abbattendo un semaforo. Trasportata in pronto soccorso da un'ambulanza del 118, non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la Polizia locale che dovrà stabilire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo