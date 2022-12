Travolge donna sulle strisce pedonali e scappa: è grave. Figlia in lacrime: "Troviamo questo incivile"

E' successo a Foggia, il 22 dicembre, in via Martiri di via Fani. La denuncia della figlia Valentina, in lacrime per l'accaduto

"Mia Mamma è stata investita alle 20:30 del 22 dicembre subito dopo la rotonda del bar 'Saint Honoré' in via Martiri di Via Fani direzione panificio Paciello, da un incivile senza casco, su uno scooter di colore scuro, nero o blu, che l'ha lasciata a terra in una pozza di sangue ed è scappato via. Vi prego aiutatemi a trovarlo, chiunque abbia visto qualcosa contatti le forze dell'ordine. Condividete affinché possa arrivare a più persone".

La donna era in compagnia del marito quando stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Un'auto si è fermata, lo scooter l'ha sorpassata e ha preso in pieno la donna, ricoverata con trauma cranico ed emorragia interna, in ospedale. E' la denuncia social di Valentina Tucci, che in lacrime denuncia l'accaduto e anche la scarsa illuminazione pubblica della via. "Costituisciti".