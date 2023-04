Auto contromano alla rotatoria di viale degli Aviatori: incidente sfiorato mentre segnala il grave pericolo

"Gravissima e pericolosissima". Così un automobilista descrive la situazione che si viene a creare in viale degli Aviatori, all'altezza della rotatoria in prossimità dello spartitraffico. Nonostante la presenza di un segnale d'obbligo, alcuni automobilisti percorrono la strada contromano, esattamente così come è accaduto mentre la persona girava un video: "Facciamo attenzione quando rientriamo in città, mi è capitato tre volte in curva cieca"