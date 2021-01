Drammatico incidente mortale sulla strada per Manfredonia: la vittima è una ragazza di 26 anni

E' una ragazza di 26 anni la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina al km 174 della Statale 89 Garganica che collega Foggia a Manfredonia.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, la ragazza alla guida di una auto che procedeva all'altezza di San Leonardo in direzione della città sipontina, dove era residente, si sarebbe scontrata frontalmente con un furgone proveniente in direzione opposta, il cui conducente, ferito insieme ad un'altra persona, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale.

Il tragico impatto in prossimità di una curva.

Per alcune ore la Statale 89 'Garganica' è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto i sanitari del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale. Il traffico veicolare era stato temporaneamente deviato su strade locali segnalate sul posto.