Sfreccia con lo scooter contromano, investe donna in bici e si dà alla fuga

È di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio a Foggia. Coinvolti nel sinistro, una bicicletta e uno scooter. L'impatto è avvenuto in via Martiri di Via Fani che un soggetto, in sella al motociclo, stava percorrendo contromano e a velocità sostenuta; all'altezza dell'incrocio con via Napoli, lo scooter ha travolto una donna in sella a una bicicletta. In seguito all'impatto, l'uomo ha lasciato a terra lo scooter e si è dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, oltre agli operatori del 118. La donna è stata trasportata presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Foggia, ma non si conoscono le sue condizioni. Sono in corso le verifiche della Locale sul veicolo, per risalire al proprietario e verificare chi fosse alla guida. Non si esclude che il motociclo sia stato rubato.