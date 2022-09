Violento impatto tra due auto, mezzo si ribalta più volte: ferita una donna

E' successo poco fa, a Foggia, all'incrocio tra viale Primo Maggio e via Radice. Sul posto, gli operatori del 118 e una pattuglia della polizia locale

Grave incidente stradale, poco fa, all'incrocio tra via Radice e viale Primo Maggio a Foggia. Forse a causa di una mancata precedenza, si è verificato un violento impatto tra due auto, una Audi e una Suzuki. A seguito dell'impatto, la Suzuki si è più volte ribaltata su sé stessa, terminando la corsa sullo spartitraffico centrale. Ferita la donna alla guida dell'utilitaria: è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso del 'Riuniti' al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti del caso.