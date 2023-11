Ancora fiamme sul Gargano, scoppia incendio a Peschici: canadair in azione

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato la scorsa notte a Peschici, in località vallicella Malpasso (coppa di Cielo). Sul posto sono impegnati i carabinieri Forestali, gli uomini della protezione civile comunale (con il coordinamento della Assessora Angela Ricci), la Polizia locale, giacche verdi, personale Arif, vigili del Fuoco con l’ausilio di un mezzo aereo canadair.

L’incendio, secondo le prime stime, si sarebbe esteso su un’area di circa 5 ettari.

“Fortunatamente l’incendio è sotto controllo e non sono interessate aree antropizzate”, ha precisato il sindaco di Peschici Luigi D’arenzo. L’incendio avrebbe interessato la necromassa, ovvero gli alberi bruciati durante il grave incendio del 24 luglio 2007, che non sarebbero mai stati rimossi: “È stato richiesto l’intervento Arif per ulteriore bonifica. Condanno con fermezza il vile gesto e spero nelle telecamere di sorveglianza presenti in zona”, ha aggiunto il primo cittadino.