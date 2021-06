La Capitanata brucia ancora: distrutti altri campi di grano, tamponamento provoca due feriti sulla A14 per scarsa visibilità

Non c’è pace per la Capitanata. Brucia ancora i campi e brucia anche il Parco Avventura di San Marco in Lamis. Da alcuni giorni la situazione è preoccupante. Soltanto ieri sono andati in fumo 100 ettari di campi di grano di altissima qualità, quelli della Asp Zaccagnino.

In questi giorni ci sono state decine e decine di interventi dei vigili del fuoco, delle associazioni di volontariato e degli operatori dell’Arif in più punti della Capitanata. Il vento ha fatto il resto

Oggi un altro incendio si è verificato nei pressi del tratto autostradale della A14, Bologna-Taranto, sempre nel tratto tra San Severo e Foggia. Ad andare a fuoco altri ettari di campi di grano

La presenza di fumo in carreggiata al km 531, su un campo esterno adiacente le pertinenze autostradale, quindi della scarsa visibilità, ha provocato un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante che ha causato il ferimento di due persone.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Poco dopo le 19 il tratto è stato riaperto.