Paura in via La Piccirella: fuoriesce fumo da una cabina elettrica, abitazioni senza luce

Attimi di paura, questo pomeriggio, in via Antonio La Piccirella a Foggia, quando da una cabina dell'Enel è fuoriuscito del fumo. Il calore ha distrutto i fili. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono stati feriti. La zona, rimasta senza energia elettrica, è stata isolata. Sul posto, i tecnici Enel, hanno lavorato alacremente per risolvere i disagi arrecati dall'incidente.