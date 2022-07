Ascoli Satriano, a fuoco il bosco ai piedi del Palazzo Ducale

A fuoco il bosco ai piedi del Palazzo Ducale di Ascoli Satriano, dove un incendio sta interessando da alcune ore l'area boscata che cinge la parte alta del paese.

Sul posto, stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco, giunte sia dal distaccamento di Deliceto che dal Comando provinciale di Foggia. Con loro, anche Arif, carabinieri forestali e volontari della protezione civile. A coordinare le operazioni, il Dos – Direttore operazioni spegnimento di Deliceto. L’incendio è tuttora in atto e le fiamme sono alimentate dal vento. Non si esclude che possa essere richiesto l’intervento di un mezzo aereo per effettuare lanci di acqua dall'alto. Al momento non è stata ancora quantificata l'estensione dell'area colpita.