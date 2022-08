Brucia carico di fieno, autotreno in fiamme sulla Statale delle Puglie

Autotreno in fiamme sulla Statale 920 'Delle Puglie'. All'alba di oggi, per cause ancora da accertare, è andato a fuoco un carico di balle di fieno trasportato da un autotreno proveniente da Troia e diretto a nel Casertano. L'incendio è divampato all'altezza di Savignano Irpino. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Grottaminarda, sopportati da un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino. Tanta paura me nessuna conseguenza per l'autotrasportatore.