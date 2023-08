Clienti e amici ricordano Franca Marasco, la tabaccaia uccisa durante un tentativo di rapina

Una perdita per chi l'ha conosciuta, una sconfitta per la comunità intera. La tabaccaia uccisa brutalmente durante un tentativo di rapina viene ricordata da tutti con grande affetto

Chi l'ha conosciuta, ricorda la "signorina Franca" e la sua famiglia con affetto. Una vita spesa per portare avanti l'attività di famiglia. Una rivendita di tabacchi che pare stesse lì da sempre. Anche chi è più avanti con gli anni ricorda la gentilezza ricevuta almeno una volta in quella tabaccheria a gestione familiare. Gli ultimi anni in cui Franca portava avanti l'attività insieme all'anziana madre, poi rimasta sola. Una vita dedicata al lavoro, sempre con gentilezza nei confronti di chi entrava nel suo tabacchino. In molti la ricordano quando, da piccoli, hanno ricevuto almeno una caramella da quella donna dal carattere pacato. All'interno della rivendita pareva che il tempo si fosse fermato: il bancone di legno ricordava i tempi passati, lo stesso bancone che ha visto i bambini crescere e passare dalle caramelle alle sigarette. Lo stesso bancone che, ieri mattina, alla riapertura dalle ferie estive, ha visto Franca Marasco sopperire alla violenza di un rapinatore senza scrupoli. E questa mattina, come un lungo e incessante corteo, i suoi amati clienti arrivavano alla spicciolata con un mazzo di fiori tra le mani per rendere l'ultimo saluto alla "signorina Franca".