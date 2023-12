Hiv, su prevenzione e informazione ancora tanti passi avanti da fare: "Test diminuiti e tardivi"

Partita ieri a Foggia, in occasione della giornata mondiale contro l'Aids, la campagna di informazione e prevenzione su hiv e sifilide. Un pomeriggio dedicato ai test Hiv per promuovere la sana abitudine di effettuare controlli cadenzati per prevenire, qualora ci fosse, il progredire del virus

In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, indetta ogni anno, ieri 1° dicembre, i medici delle malattie Infettive di Foggia (U.O. Policlinico/Unifg) guidati dal dr. Sergio Ferrara e dalla loro responsabile dr.ssa Santantonio, insieme ad Arcigay Foggia Le bigotte guidati da Alice Rizzi e alla Dott.ssa Rosa Pedale presidente di Agedo Foggia, si sono fatti promotori di una giornata di prevenzione in partnership con Gilead.

Un pomeriggio dedicato ai test Hiv per promuovere la sana abitudine di effettuare controlli cadenzati per prevenire, qualora ci fosse, il progredire del virus. Lo screening in ambito Hiv è uno strumento di rilevante importanza per il servizio sanitario da un punto di vista pre-diagnostico, in quanto riduce le conseguenze sfavorevoli della diagnosi tardiva.

Una campagna informativa e di screening, a partire dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024 e che si concluderà con la presentazione finale dei risultati nella giornata del 1° dicembre 2024.