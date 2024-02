Orsara di Puglia, la lunga scia di furti nelle abitazioni preoccupa i cittadini: il sindaco si rivolge al Prefetto

In meno di una settimana Orsara di Puglia è stata vittima di dieci furti in abitazioni.

Il modus operandi è stato sempre lo stesso: ignoti si introducono negli appartamenti intorno alle 18,30, spesso con i proprietari all'interno, e portano via soldi e oro. Altri oggetti di valore vengono ignorati. Per un Comune che conta circa un furto ogni due anni, questo exploit di delinquenza improvvisa preoccupa tutta la comunità.

Purtroppo Orsara di Puglia non ha mai potuto partecipare ai bandi per finanziare un impianto di videosorveglianza cittadino proprio perché i dati sulla delinquenza sono bassissimi.

Questa mattina il sindaco Mario Simonelli, recatosi in Prefettura con altri sindaci dei Monti Dauni per discutere dei furti di cavi che hanno interrotto la linea internet in diversi paesi, ha colto l'occasione per esporre il problema dell'emergenza furti nel suo paese al Prefetto Valiante.