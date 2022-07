Straziante addio a 'Kekko', San Severo in lacrime: "La sua vita stava appena sbocciando"

La mano del padre di Francesco non ha mai abbandonato la bara bianca. Genitori, familiari e tanti amici hanno affollato la chiesa Croce Santa per dare l'ultimo saluto a 'Kekko', con palloncini, magliette che ritraevano la foto del 17enne e striscioni. Tanto dolore e tanta rassegnazione per una città che continua a vedere atrocità come l'omicidio di un ragazzo di 17 anni, al quale è stata strappata la vita per mano di un coetaneo, per una semplice lite, solo perché entrambi invaghiti della stessa ragazzina, che oggi era lì a salutare il suo Francesco.