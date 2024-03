Urla, minacce e violenza a colpi di bottiglia: cronaca di un giorno qualunque in via Pogdora

Scene di ordinaria follia dal Quartiere Ferrovia di Foggia. Poco fa, l'ennesimo episodio di violenza scoppiato in via Pogdora, dove due uomini - uno dei quali impugnava il collo di una bottiglia - si sono affrontati in strada. Solo l'intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio. Si tratta di situazioni segnalate con cadenza ormai quotidiana da residenti e commercianti della zona, che chiedono maggiori controlli e sicurezza | Il video