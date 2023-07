Acquedotto chiede scusa ai foggiani: "Il disagio vissuto è anche nostro"

“Siamo parte di una comunità ed il disagio vissuto è anche il nostro, lo sentiamo tale e per questo chiediamo scusa ai cittadini. Assieme, con le nostre capacità e la loro cooperazione, abbiamo affrontato e superato l’emergenza idrica creatasi con la rottura dell’adduttrice di Foggia: un evento improvviso ed imprevedibile causato dal danneggiamento, da parte di ignoti, di una condotta di grande rilevanza per l’erogazione idrica della città, che ha messo alla prova tutti”.

Lo sostiene la Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese (AQP), Francesca Portincasa, intervenendo in audizione nella commissione Affari generali del Consiglio regionale pugliese. Nella seduta è chiaramente emersa una responsabilità non imputabile ad Acquedotto Pugliese che, viceversa, è parte lesa nella vicenda ed è intervenuta prontamente assicurando il servizio idrico in una situazione di estrema complessità. “Con ingegno, capacità tecniche, pronta reazione e una rete resiliente, AQP ha garantito la tenuta del sistema idrico, tutelando al meglio la comunità – ha sottolineato la Direttrice Generale – dagli effetti di un danneggiamento improvvido, denunciato formalmente ai Carabinieri di Foggia e rilevato sul posto anche dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Foggia, coadiuvato dal Consulente Tecnico di Ufficio”.

“Questo tipo di eventi critici, la loro gestione tecnica e – consentitemi – l’empatia con la comunità che si crea nello sforzo comune di superarli, è da insegnamento. Sul campo, in situazione di emergenza, abbiamo avuto la riprova di essere sulla giusta strada, con i tanti interventi che AQP sta portando avanti finalizzati al risanamento delle reti ed a garantire flessibilità dell’alimentazione idrica, dalla distrettualizzazione delle reti – ha concluso la Direttrice Generale – al costante aumentare del grado di sicurezza del sistema di approvvigionamento”.