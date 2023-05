Sterminare l'intera famiglia per gelosia. La psicologa Morlino: "Matrice patriarcale alla base"

L'omicidio di Torremaggiore che ha scosso la Capitanata, riporta a chiedersi come si possa arrivare a tanto per gelosia

Abbiamo cercato di analizzare gli aspetti psicologici dell'omicidio di Torremaggiore con la dottoressa Roberta Morlino, cercando di capire come si possa arrivare a cercare di sterminare la propria famiglia per un mero sospetto di tradimento. Altro aspetto inquietante di questa vicenda è la "lucidità" che l'omicida ha avuto nel fare un video che dimostrasse quanto avesse compiuto, come a vantarsene.