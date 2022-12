Donna investita in via Martiri di via Fani, il disperato appello della figlia: “Qualcuno ha visto, dovete parlare”

“Qui mia madre ha battuto la testa e ha perso un sacco di sangue. Ora vi faccio vedere da dove veniva questa persona senza una coscienza, perché se l’avesse avuta si sarebbe fermata a prestare soccorso a mia madre”. A parlare, nel video, è Valentina, la figlia della donna investita il 22 dicembre, alle 20:03, in via Martiri di Via Fani, in corrispondenza della rotonda dell’ospedale.

Ha girato le immagini di giorno, affinché si potessero vedere i dettagli del punto in cui la mamma è stata travolta sulle strisce pedonali da uno scooter di colore scuro e “le possibili vie di fuga del vigliacco”. Ricostruisce la dinamica dell’incidente e si rivolge direttamente a lui invitandolo a costituirsi ma anche a tutti coloro che si trovavano lì in quel momento: “Qualcuno ha visto, io vi prego, dovete parlare, la città deve reagire”.