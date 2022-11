"Qui per pregare e riflettere". Don Ciotti dopo la tragedia dell'elicottero: "Penso a quei momenti di gioia, poi la tempesta"

“Ho avuto un tremore dentro di me perché, è vero, io non li conosco, ma ho pensato a quei momenti di felicità e di gioia e poi questa tempesta che arriva improvvisa nella vita”. Don Luigi Ciotti, oggi a Foggia per concelebrare una messa nel trentennale dell’omicidio di Giovanni Panunzio, esprime così i sentimenti che ha provato quando ha appreso del drammatico incidente dell’elicottero Alidaunia precipitato in agro di Apricena, in cui hanno perso la vita sette persone. “Ieri ero a Roma in quella piazza con migliaia di persone e ho pensato a tutto questo – racconta ai microfoni di FoggiaToday - ho pensato che sarei arrivato qui questa sera per riflettere e per pregare, per ricordare questi ragazzini degli scout europei, e ho pensato a questa famiglia che voleva godersi un fine settimana di gioia e di festa con i loro bambini, ho pensato a quest’uomo generoso che fa sempre il soccorso del 118 e a quel pilota che per guadagnarsi la pagnotta con quell’elicottero va dalle Tremiti fino a qui”.