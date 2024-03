Rifiuti e prostituzione 'a cielo aperto'. Così il 'Regio Tratturo' di via Gandhi, in zona 'Macchia Gialla' si sta trasformando in una vera e propria discarica (di giorno) e un luogo di prostituzione (nell'arco della giornata). A denunciare il degrado dell'area sono i residenti del quartiere e i frequentatori del Tratturo.