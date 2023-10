I Collage torneranno a Candela, dove è stato rubato il basso: "Sarà l'occasione per dimenticare la disavventura"

Dopo il furto del basso avvenuto a Candela nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, il cantante dei Collage Tore Fazzi è tornato sulla questione mettendo in chiaro di non avercela assolutamente con gli abitanti del paese dei fiori e del Natale, meno che mai con quelli della provincia di Foggia e della Puglia, "nostra seconda casa" evidenzia.

Il leader del gruppo musicale di 'Tu mi rubi l'anima' ha accolto l'invito del sindaco Nicola Gatta - che ha ringraziato pubblicamente - di esibirsi durante il Natale di Candela, un modo per far festa e dimenticare la disavventura. Tuttavia Tore Fazzi ha chiesto di continuare a condividere il post della foto del basso elettrico, un pezzo unico in quanto artigianale. Per l'esattezza un 'Biarnel'. "Saremo estremamente grati a chiunque ci aiutasse a recuperarlo condividendo questo post. Se vi capitasse di incrociare qualche annuncio su pagine o gruppi di compravendita di strumenti usati segnalate su info@collage.it".