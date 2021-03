"Questa non è più vita". I genitori di Donato: "L'ergastolo a vita lo abbiamo avuto noi"

"Donato era un ragazzo che amava la vita, che lavorava onestamente per costruire il suo futuro, l'amico e un figlio che tutti avrebbero voluto al loro fianco". Così a Studio Aperto la madre del ragazzo di Cerignola deceduto sette mesi dopo dall''aggressione avvenuta il 6 ottobre 2018 in una discoteca di Foggia, per la quale due ragazzi di 26 anni, Michele Verderosa e Francesco Stallone, sono stati rinviati a giudizio per omicidio volontario aggravato per futili motivi. L'udienza si svolgerà il 23 aprile prossimo

"L'ergastolo a vita lo abbiamo avuto noi, questa non è più vita" ha detto il papà di Monopoli. "Ci aspettiamo che lui entri dalla porta come se nulla fosse successo ma sappiamo che non accadrà mai più".