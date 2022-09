"Ha investito e ucciso la nostra cagnolina e non si è fermato davanti a mia figlia in lacrime"

Non si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi il conducente alla guida di un'auto che ieri sera, in viale Colombo a Foggia, ha travolto una cagnolina di appena cinque mesi. Purtroppo per l'animale a quattro zampe non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. "Non so chi sei, ma sei una bestia umana". La tragedia si è consumata davanti agli occhi della padroncina. "Era con mia figlia, è uscita dal collare mentre camminava e si è buttata sulla strada. Come si fa, dopo aver sentito le urla della mia bambina a non fermarsi?".