Wurstel avvelenati in viale Europa, intervengono polizia locale e Amiu a bonificare l'area

Dopo il ritrovamento di decine di bocconi presumibilmente avvelenati in un parco di viale Europa, questa mattina Polizia locale e Amiu hanno bonificato l'area

Ha suscitato sgomento e paura il ritrovamento di diverse esche per cani allo scopo di avvelenare e allontanare chi, in quel parco, porta il proprio animale. Dopo che un cane è tornato dalla propria padrona con in bocca un pezzo di wurstel con all'interno quello che poteva essere veleno, i proprietari di altri cani si sono attivati alla ricerca di altri bocconi, rinvenendone a decine.

Allertare immediatamente le forze dell'ordine, questa mattina la Polizia locale ha effettuato un sopralluogo sull'area in cerca di altre eventuali esche. Con gli agenti della locale anche una squadra dell'Amiu per disinfettare la zona interessata con un prodotto a base di sali quaternari di ammonio.

Nei giorni scorsi ignoti, ma probabilmente gli stessi che hanno sparso le esche, hanno imbrattato le panchine del parco con olio esausto. Nelle prossime ore, l'Istituto Zooprofilattico saprà stabilire se la sostanza contenuta nei bocconi sia velenosa.