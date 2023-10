Attenzione alta presso l'ex Distretto: avviata la bonifica dopo i due incendi in meno di 48 ore

All'indomani del secondo incendio divampato, forse dolosamente, all'interno dell'area dell'ex distretto militare, il Comune è intervenuto per bonificare l'area da immondizie e sterpaglie

Sono a lavoro da questa mattina, gli uomini delle Tre fiammelle e di Amiu, all'interno dell'area dell'ex distretto militare a Foggia, interessata da due incendi di natura quasi sicuramente dolosa.

Da poco sgomberata, la struttura è rimasta abbandonata a sé stessa e i cittadini delle vie adiacenti lamentavano presenza di ratti e immondizie varie, all'interno del cortile.

Nel giro di tre giorni le sterpaglie sono state date alle fiamme due volte provocando, in entrambi i casi, degli incendi che si sarebbero potuti rivelare pericolosi anche per le abitazioni adiacenti.

Questa mattina il Comune è intervenuto con delle squadre delle ditte Tre fiammelle e Amiu per bonificare l'area da immondizia e sfalciare le sterpaglie. I lavori proseguiranno per qualche giorno, fino a mettere in sicurezza la zona.