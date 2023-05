Bomba d'acqua a San Giovanni Rotondo: automobilista tratto in salvo, strade trasformate in fiumi

Una violenta bomba d'acqua, mista a grandine, si è abbattuta intorno alle 13 di oggi 30 maggio a San Giovanni Rotondo. Completamente allagata la Sp 45bis, in prossimità di un distributore di carburanti, auto in panne e interventi dei vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo un automobilista rimasto incastrato nell'abitacolo. Completamente allagati anche i terreni agricoli delle campagne circostanti