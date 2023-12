L'Arma dei Carabinieri stila il bilancio di fine anno: "Reati in diminuzione ma c'è ancora tanto da fare"

35 importanti operazioni, comminate 269 misure cautelari. È questo il biglietto da visita che l'Arma dei Carabinieri di Foggia presenta per raccontare quello che è stato l'anno appena trascorso. Un anno sicuramente complesso ma che ha portato dei buoni risultati.

I reati sono in calo ma di certo non sono numeri che ancora possono far pensare ad una reale ripresa. Il dato che più salta all'occhio è il numero degli omicidi in tutta la provincia: 9 omicidi, rispetto a quanto ha dovuto subire la Capitanata negli anni scorsi è forse un minimo storico che dimostra quanto importante sia stata la lotta alla criminalità organizzata.

Il dato confortante risiede nella collaborazione e fiducia che i cittadini e gli enti locali ripongono nelle forze dell'ordine. Si denuncia molto di più rispetto a prima, chiede giustizia e lo chiede a gran voce.