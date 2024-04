Autobus lascia a terra viaggiatori, la rabbia di una pendolare: "Gravissimo ed increscioso disservizio"

Salve Foggiatoday, vi scrivo per segnalarvi un gravissimo ed increscioso disservizio rispetto al quale ho già inviato un reclamo alla società di trasporti Ferrovie del Gargano srl. L'episodio risale alle 17.10 del 2 aprile, quando l’autista del collegamento Foggia-Barletta con partenza alle 17.05, alla fermata davanti al Tribunale ha lasciato a terra la sottoscritta e altri dieci passeggeri (non so dirvi se la stessa cosa è stata fatta alla successiva e ultima fermata in prossimità dell'Ipercoop, dove potenzialmente ve ne erano di altri che dovevano rientrare nelle diverse sedi di Cerignola e San Ferdinando).

L’autista ha giustificato tale condotta sostenendo che l’autobus fosse pieno e che quindi, giustamente, non poteva trasportare a bordo altri passeggeri in piedi per motivi di sicurezza. Sempre nella giornata di ieri è stata soppressa la corsa scolastica 'Cerignola' poichè le scuole erano chiuse per le festività pasquali e tale prassi potrebbe ripetersi non appena le scuole chiuderanno per le ferie estive, cioè dal 10 giugno in poi.

Tutto ciò arreca un evidente serio e pesante disagio in quanto nelle giornate di normale percorrenza delle due corse pomeridiane per Barletta e Cerignola, i due autobus di linea delle 17.05 viaggiano puntualmente stracolmi di passeggeri: restare in piedi per mancanza di posti è la normalità.

Non prendere la corsa delle 17.05 ha significato per me ed altre dieci-quindici viaggiatori, una ulteriore attesa dell’autobus delle 18.35, ossia un rientro a casa oltre le 20.30 (dalle 6.30 di mattina).

Questa situazione emergenziale sono certa sia nota alla società di trasporti (gli autisti sono ovviamente consapevoli dell’utenza che riempie gli autobus) eppure, nonostante il pagamento puntuale del doveroso abbonamento al quale consegue un servizio a mio parere inadeguato ed insufficiente, i disagi non mancano.

Una operatrice telefonica mi ha liquidato con superficialità e con tono scocciato per quanto stessi reclamando. Con la presente colgo l'occasione per segnalare le condizioni di sporcizia presenti sugli autobus.

Si richiede un necessario e pronto intervento da parte della società Ferrovie del Gargano con l'impegno di aggiungere una corsa in quello orario per consentire ai viaggiatori di tornare a casa e di tornarci in condizioni dignitose e non come fossimo su di un carro bestiami.