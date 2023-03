Auto rubata due volte in cinque mesi: "Ci costringono a scappare da questa terribile realtà"

Buonasera FoggiaToday, solo per segnalare che in cinque mesi ho subito il furto di due auto.

È impossibile dover accettare tutto questo senza poter fare nulla e senza sentirsi tutelato. Viviamo nella completa anarchia. Solo in Italia ci preoccupiamo di dover stipulare assicurazioni contro il furto. In altri Paesi europei non sanno neanche cosa sia. Ci costringono a scappare da questa terribile realtà, non se può più davvero.

Nelle foto potete notare come è stata ritrovata la mia prima auto, ad ottobre. Vedremo se e come ritroverò la seconda.