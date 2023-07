Auto contromano in via Manfredonia: "Non è la prima volta"

Ancora un'auto contromano in via Manfredonia a Foggia. Sta facendo il giro del web il video girato da un automobilista in cui si vede una utilitaria rossa percorrere la strada dal lato opposto del senso di marcia. Alla guida c'era un signore anziano. Chi quotidianamente percorre via Manfredonia, in uscita da Foggia, sa bene che può correre il rischio di incrociare mezzi e bici contromano. Non è la prima volta che i lettori ci segnalano un episodio simile.

