Rette Rsa sempre più pesanti, parenti di fragili e anziani allo stremo: "Importi alti, non ce la facciamo"

"Siamo passati a pagare 940 euro mensili a oltre 1600 per la retta dei nostri cari nelle rsa pugliesi. È insostenibile". Sono arrivati da tutta la Puglia i manifestanti - guidati dall'associazione 'Io ci sono' - e dalla prima mattinata si sono riuniti in protesta sotto la sede del Tar Puglia in via Massari, a Bari. Al centro della querelle, la scelta della Regione Puglia di aumentare la quota spettante alle famiglie dal 30 al 50%.

Una decisione, presa a maggio dello scorso anno, che non è andata giù alle centinaia di famiglie che hanno un parente anziano ospite nelle residenze socio sanitarie pugliesi. Non a caso si sono mobilitati anche dalle province della Bat e di Foggia per poter essere nel capoluogo pugliese a manifestare, esibendo anche striscioni con messaggi di protesta, come 'Tagliare non è voce del verbo curare' o 'Non pieghiamo la generazione di ferro'.

"Sono importi che non possiamo neanche scaricare - spiega Valeria Pacilli - perché la quota riguarda non spese sanitarie, ma quelle di vitto e alloggio".

Negli scorsi mesi i manifestanti avevano anche richiesto alla Regione Puglia un tavolo tecnico per poter discutere della decisione presa in sede di Consiglio regionale, che però non si è finora concretizzato, da qui la scelta di fare ricorso al tribunale amministrativo per poter vedere accolte le proprie richieste.

Nella tarda mattinata c'è stata la discussione di fronte ai giudici del Tar, che hanno giudicato nel merito del ricorso, e ora si attende la loro decisione.

"Siamo soddisfatti dell'attenzione rivolta dai giudici e siamo fiduciosi. Il fatto che si sia entrato nel merito del ricorso è qualcosa di sicuramente molto interessante perché avevamo davvero temuto che il motivo del contendere potesse in qualche modo venuto meno. Ora attendiamo la sentenza che sarà emanata a giorni" ha spiegato a Baritoday Savino Montaruli, presidente di l’associazione di Impegno Civico 'Io Ci Sono.