Succede al nodo intermodale: utenti vagano con la paura di perdere l'autobus

Ma quando cominceremo a capire che bisogna fare sistema e pretendere un minimo di servizio.

Questo è il nodo intermodale del nostro capoluogo di provincia (Foggia). Non chiedo dei pannelli elettronici per segnalare le partenze/arrivi dei vari bus da e per le varie destinazioni, ma almeno dei cartelloni che indicono il posto dove aspettarli.

Chiedendo ad operatori della Sita mi hanno riferito che la società ne ha pronti diversi da anni, in attesa di un’autorizzazione del Comune che non arriva mai.

Intanto noi utenti vaghiamo alla ricerca di informazioni e nella paura di perdere il bus senza riuscirlo ad individuare.

Segnalazione e foto da Facebook di Marino Argentieri