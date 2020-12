Minaccia fratello con la pistola, in tre tentano furto in un cantiere, due arrestati per furto d'auto e uno per ricettazione

A Cerignola l'appuntamento dei controlli 'ad alto impatto' della polizia è proseguito anche nella settimana dal 21 al 27 dicembre. Sono stati presidiati gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori attraverso numerosi posti di blocco che hanno consentito di identificare e controllare oltre 600 persone e 400 veicoli, nonché di effettuare 12 perquisizioni sul posto e dieci in abitazioni e garage di periferia.

Nel corso dei controlli è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo noto alle forze di polizia di 46 anni per ricettazione di tre carrelli elevatori risultati rubati a Canosa di Puglia il 22 dicembre. L'autorità giudiziaria ha poi disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Sono stati tratti in arresto un trentenne e un 62enne del posto per furto aggravato di un'auto in concorso con altri malviventi ignoti avvenuto il 14 luglio a San Ferdinando di Puglia e per favoreaggiamento.

Tre giovani cerignolani sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in un cantiere edile ubicato in centro, mentre un uomo sulla quarantina incensurato è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate al fratello, porto abusivo di arma ed omessa denuncia di cambio di residenza. Nella circostanza è stata sequestrata una pistola revolver calibro 38 special legalmente detenuta utilizzata per le minacce.