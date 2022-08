Auto in divieto di sosta, costringono ambulanza a procedere sul marciapiede: "E' un'indecenza!"

Fila di auto in divieto di sosta, autobus occupa la carreggiata e una ambulanza è costretta a procedere salendo sul marciapede. E' quanto accaduto questa mattina, a San Nicandro Garganico. La scena, ripresa da un automobilista, è stata rilanciata sui social dal sindaco, Matteo Vocale: "E' un'indecenza", sbotta il primo cittadino. "Quando c'è un divieto di sosta, è perché è utile e necessario! La Polizia Locale, naturalmente, sta multando tutti", aggiunge. "Impariamo a leggere i segnali, e cerchiamo di uscire di più a piedi. Perché poi, a rimetterci le penne, può essere chiunque di noi", conclude facendo riferimento all'intervento in emergenza che il mezzo di soccorso stava per compiere.